10 ноября, 23:44

Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на матч с Перу

Алина Савинова

Футболисты сборной России прибыли в Санкт-Петербург на BetBoom товарищеский матч против Перу, сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что уже во вторник вечером российская сборная проведет предматчевую тренировку на «Газпром Арене».

В ноябрьском сборе из-за повреждений не примут участия игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Александр Сильянов. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов присоединится к национальной команде в Санкт-Петербурге.

Матч между сборными России и Перу пройдет 12 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
    Takayama

