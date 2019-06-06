Сборная России прибыла в Саранск

Сборная России прилетела в Саранск, где 8 июня пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.