Сборная России представила специальный новогодний выпуск «Наши парни»

На Youtube-канале сборной России появился специальный новогодний выпуск «Наши парни».

Гостями студии стали бывший игрок национальной команды Александр Самедов и нынешний защитник сборной России Георгий Джикия. Футболисты рассказали, как они обычно проводят новогодние праздники, чего ждут от 2021 года и приняли участие в различных конкурсах от болельщиков.

Ведущими выпуска стали Нобель Арустамян и Федор Маслов.