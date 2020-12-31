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Сборная России представила специальный новогодний выпуск «Наши парни»

18:16
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На Youtube-канале сборной России появился специальный новогодний выпуск «Наши парни».

Гостями студии стали бывший игрок национальной команды Александр Самедов и нынешний защитник сборной России Георгий Джикия. Футболисты рассказали, как они обычно проводят новогодние праздники, чего ждут от 2021 года и приняли участие в различных конкурсах от болельщиков.

Ведущими выпуска стали Нобель Арустамян и Федор Маслов.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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