Сборная России пожелала удачи Миранчуку в Италии
22:57
Сборная России в Twitter пожелала удачи полузащитнику национальной команды Алексея Миранчуку, который перешел в «Аталанту».
— Удачи в чемпионате Италии, Алексей! — говорится в сообщении.
5??9?? Удачи в чемпионате Италии, Алексей!— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
?#НашиПарни pic.twitter.com/bke1ndNRAM
Отметим, «Аталанта» официально еще не объявила о переходе хавбека.
В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?
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