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Сборная России пожелала удачи Миранчуку в Италии

22:57
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Сборная России в Twitter пожелала удачи полузащитнику национальной команды Алексея Миранчуку, который перешел в «Аталанту».

— Удачи в чемпионате Италии, Алексей! — говорится в сообщении.

Отметим, «Аталанта» официально еще не объявила о переходе хавбека.

В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

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