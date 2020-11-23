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Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления

21:42
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Сборная России пожелала скорейшего выздоровления нападающему «Спартака» Александру Соболеву. Сообщение опубликовано в официальном Twitter команды. Ранее он перенес операцию на колене.

«Александру Соболеву сделали операцию на колено в Риме. Возвращайся скорее на поле, Саша, ждем», — говорится в сообщении.

23-летнего футболиста проблемы с мениском. О травме нападающего красно-белых и сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за «Спартак» забил шесть мячей при двух голевых передачах.

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