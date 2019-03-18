22:13 | Футбол — Сборная России

Сборная России пожелала Кутепову здоровья и скорого восстановления

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Сборная России пожелала здоровья защитнику Илье Кутепову. Игрок "Спартака" в понедельник был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за проблем с мышцами паховой области. Обследование показало, что игрок нуждается в полноценном лечении и в связи с этим помочь сборной в ближайших играх не сможет.

Сборная России начнет отборочный цикл чемпионата Европы-2020 матчами с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).

 

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