Сборная России поздравила Тюкавина с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Сегодня, 22 июня, игроку исполнилось 22 года.

«Поздравляем с днем рождения нападающего сборной России и «Динамо». Желаем Константину успехов в карьере, счастья и гармонии во всем!» — говорится в сообщении.

Тюкавин в сезоне-2023/24 принял участие в 30 матчах, забив 15 голов и отдав девять результативных передач. Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.