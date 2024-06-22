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Сегодня, 13:49

Сборная России поздравила Тюкавина с днем рождения

Виктория Кравченко
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Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Сегодня, 22 июня, игроку исполнилось 22 года.

«Поздравляем с днем рождения нападающего сборной России и «Динамо». Желаем Константину успехов в карьере, счастья и гармонии во всем!» — говорится в сообщении.

Тюкавин в сезоне-2023/24 принял участие в 30 матчах, забив 15 голов и отдав девять результативных передач. Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.

Константин Тюкавин
Сборная России по футболу
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