Сборная России поздравила тренера по физподготовке с юбилеем. Специалисту подарили торт

Сборная России на ужине поздравила тренера по физподготовке Владимира Паникова с 50-летним юбилеем и вручила торт, cоответствующее фото опубликовано в официальном Instagram команды.

Сборная России завершает подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».