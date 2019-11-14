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Сборная России поздравила тренера по физподготовке с юбилеем. Специалисту подарили торт

23:29
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Сборная России на ужине поздравила тренера по физподготовке Владимира Паникова с 50-летним юбилеем и вручила торт, cоответствующее фото опубликовано в официальном Instagram команды.

Сборная России завершает подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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