Сборная России поздравила тренера по физподготовке с юбилеем. Специалисту подарили торт
23:29
Сборная России на ужине поздравила тренера по физподготовке Владимира Паникова с 50-летним юбилеем и вручила торт, cоответствующее фото опубликовано в официальном Instagram команды.
Сборная России завершает подготовку к отборочному матчу Евро-2020 против сборной Бельгии, прилетела в Санкт-Петербург. Встреча против Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
На ужине тренера по физподготовке Владимира Паникова поздравили с 50-летним юбилеем и вручили торт ? pic.twitter.com/Ca4eck86Rk— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2019
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