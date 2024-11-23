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Сегодня, 14:15

Сборная России поздравила тренера Писарева с днем рождения

Алина Савинова
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Сборная России по футболу опубликовала поздравление в честь дня рождения тренера национальной команды Николая Писарева.

«С днем рождения, Николай Писарев. Сегодня тренеру сборной России исполняется 56 лет. Поздравляем Николая Николаевича и желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» — говорится в сообщении.

Писарев вошел в тренерский штаб сборной России в 2021 году. На клубном уровне он работал в «Химках», «Крыльях Советах», «Краснодаре-2», «Урожае» и «Краснознаменске».

Источник: https://t.me/teamrussia/8609
Николай Писарев
Футбол
Сборная России по футболу
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