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Сборная России поздравила Шунина с днем рождения

10:52
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Сборная России поздравила с 34-м днем рождения вратаря национальной команды и «Динамо» Антона Шунина.

«Качество, а не количество — девиз Шунина в сборной. К 34 годам Антон провел в сборной 7 матчей. Но в каждом выложился на 200%. Сегодня у него день рождения. Поздравляем и желаем много «сухарей», здоровья и классных спасений», — сообщается в заявлении пресс-службы сборной.

Антон Шунин всю карьеру провел в московском «Динамо», вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России-2008 и победителем ФНЛ-2016/17.

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