Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России поздравила с началом нового учебного года. Видео

11:44
Теги:

В Twitter сборной России было опубликовано поздравление с началом нового учебного года. Игроки национальной команды пожелали всего наилучшего ученикам и учителям.

В ролике были записаны поздравления от Николая Комличенко, Дмитрия Баринова, Алексея Ионова, Федора Кудряшова и Сослана Джанаева.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном.

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1168434431809523713

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир