Сборная России поздравила с началом нового учебного года. Видео

В Twitter сборной России было опубликовано поздравление с началом нового учебного года. Игроки национальной команды пожелали всего наилучшего ученикам и учителям.

В ролике были записаны поздравления от Николая Комличенко, Дмитрия Баринова, Алексея Ионова, Федора Кудряшова и Сослана Джанаева.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном.