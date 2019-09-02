Сборная России поздравила с началом нового учебного года. Видео
11:44
В Twitter сборной России было опубликовано поздравление с началом нового учебного года. Игроки национальной команды пожелали всего наилучшего ученикам и учителям.
В ролике были записаны поздравления от Николая Комличенко, Дмитрия Баринова, Алексея Ионова, Федора Кудряшова и Сослана Джанаева.
Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном.
Друзья! Поздравляем вас с началом нового учебного года! ? pic.twitter.com/WeXA0h9s1w— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана
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