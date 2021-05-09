Сборная России поздравила с Днем Победы: «Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм»

Сборная России опубликовала в Instagram поздравление с Днем Победы.

«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днём Победы!» — говорится в публикации в Instagram национальной команды.