Сборная России поздравила с Днем Победы: «Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм»
10:22
Сборная России опубликовала в Instagram поздравление с Днем Победы.
«Вечная память всем, кто трудился в тылу, сражался на фронте и отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины! Благодарим всех ветеранов за их славные подвиги и героизм. С великим праздником! С Днём Победы!» — говорится в публикации в Instagram национальной команды.
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