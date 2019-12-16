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Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

10:21
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В Twitter сборной России опубликовано поздравление с днем рождения Мирослава Ромащенко, который входит в тренерский штаб команды. Сегодня ему исполнилось 46 лет.

— Сегодня день рождения у тренера наших парней Мирослава Ромащенко, — говорится в сообщении. — Спасибо за ваш вклад в успехи сборной. Поздравляем.

Специалист вошел в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России в 2016 году.

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1206469872210890752

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