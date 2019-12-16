Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

В Twitter сборной России опубликовано поздравление с днем рождения Мирослава Ромащенко, который входит в тренерский штаб команды. Сегодня ему исполнилось 46 лет.

Сегодня день рождения у тренера наших парней Мирослава Ромащенко. Спасибо за ваш вклад в успехи сборной. Поздравляем ? pic.twitter.com/OmlwByco70 — Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2019

— Сегодня день рождения у тренера наших парней Мирослава Ромащенко, — говорится в сообщении. — Спасибо за ваш вклад в успехи сборной. Поздравляем.

Специалист вошел в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России в 2016 году.