Сборная России поздравила Романа Зобнина с рождением дочери

Перед утренней тренировкой, которая началась в 11.00 в Новогорске, футболисты и тренерский штаб команды поздравили полузащитника Романа Зобнина с рождением дочери.

Сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21.45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21.45 мск) в период с 1 по 9 сентября. (Елена Григорьевская)