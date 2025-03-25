Сборная России поздравила Пруцева с 25-летием

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды и «Спартака» Данила Пруцева с днем рождения. 25 марта футболисту исполнилось 25 лет.

«Поздравляем полузащитника сборной России с юбилеем. Желаем Дане счастья, семейного благополучия и успехов в карьере!» — говорится в сообщении.

Пруцев дебютировал за сборную России в марте 2023 года. Всего он провел 6 матчей в составе национальной команды, отметившись 2 голами.

За «Спартак» полузащитник выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах, забив один мяч и сделав 4 голевые передачи.