Сборная России поздравила полузащитника Пруцева с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника «Спартака» Данила Пруцева с днем рождения. Футболисту исполнилось 23 года.

«Погасили свечи, загадали желание. Команда поздравила Данила Пруцева с днем рождения», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале сборной России.

Пруцев дебютировал за национальную команду 23 марта года в товарищеском матче против сборной Ирана (1:1), выйдя на 87-й минуте.

В сезоне-2022/23 Пруцев провел за «Спартак» 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.