Сборная России поздравила Облякова с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника ЦСКА Ивана Облякова с днем рождения. Сегодня ему исполнился 21 год.
14 мая 2019 года Обляков попал в расширенный состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.
– Поздравляем полузащитника сборной России Ивана Облякова с днем рождения. Желаем Ване счастья, здоровья и всего самого хорошего, – говорится в сообщении.
Поздравляем полузащитника @TeamRussia Ивана Облякова с днём рождения! Желаем Ване счастья, здоровья и всего самого хорошего! 💥🔥🔝🎂 pic.twitter.com/iPWL9sJdNs— Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2019 г.
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