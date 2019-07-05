Сборная России поздравила Облякова с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника ЦСКА Ивана Облякова с днем рождения. Сегодня ему исполнился 21 год.

14 мая 2019 года Обляков попал в расширенный состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.

– Поздравляем полузащитника сборной России Ивана Облякова с днем рождения. Желаем Ване счастья, здоровья и всего самого хорошего, – говорится в сообщении.