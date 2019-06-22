Сборная России поздравила Мирзова с 26-летием

Официальный Инстаграм сборной России поздравил полузащитника тульского "Арсенала" Резиуана Мирзова с 26-летием.

"Сегодня 26 лет исполняется полузащитнику сборной России Резиуану Мирзову! С днем рождения!" – написано в Инстаграме национальной команды.

В прошедшем сезоне Мирзов провел 32 матча за "Арсенал", забил 8 голов и отдал одну голевую передачу.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывал Мирзова на отборочные матчи чемпионата Европы с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

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