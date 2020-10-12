Сборная России поздравила массажиста с днем рождения

В понедельник, 12 октября, день рождения празднует массажист сборной России Андрей Прончев, сообщает Twitter национальной команды.

«Сегодня день рождения у массажиста сборной России Андрея Прончева. Поздравляем Андрея Владимировича и желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи», — подписала пост пресс-служба сборной.