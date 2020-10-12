Сборная России поздравила массажиста с днем рождения
14:35
В понедельник, 12 октября, день рождения празднует массажист сборной России Андрей Прончев, сообщает Twitter национальной команды.
«Сегодня день рождения у массажиста сборной России Андрея Прончева. Поздравляем Андрея Владимировича и желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи», — подписала пост пресс-служба сборной.
Сегодня день рождения у массажиста сборной России Андрея Прончева. Поздравляем Андрея Владимировича и желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи. pic.twitter.com/EilTsfKXiF— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020
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