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Сборная России поздравила массажиста с днем рождения

14:35
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В понедельник, 12 октября, день рождения празднует массажист сборной России Андрей Прончев, сообщает Twitter национальной команды.

«Сегодня день рождения у массажиста сборной России Андрея Прончева. Поздравляем Андрея Владимировича и желаем крепкого здоровья, благополучия и удачи», — подписала пост пресс-служба сборной.

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