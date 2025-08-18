Футбол
18 августа, 11:26

Сборная России поздравила Кривцова и Литвинова с днем рождения

Алина Савинова

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения полузащитников Руслана Литвинова и Никиту Кривцова.

В понедельник, 18 августа, Кривцову исполнилось 23 года, а Литвинову — 24.

«Поздравляем игроков сборной России с днем рождения! Желаем нашим парням счастья, благополучия и достижения всех целей», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Telegram-канале.

Литвинов является игроком «Спартака» и выступает за сборную России с 2022 года. На его счету 5 матчей за российскую команду. Полузащитник «Краснодара» Кривцов дебютировал за сборную в 2023 году, проведя 3 игры, в которых отметился 2 голами.

Источник: https://t.me/teamrussia/10187
  • Степочкин

    Всегда интересно было как именно это делает "сборная России")) Кто нажимает последнюю кнопку сообщения о поздравлении? Что собрались всем штабом сборной России в понедельник или созвонились и решили поздравить? Немного попахивает вот этим американским "хау ду ю ду?" из х/ф "Брат 2". Думаю там сидит обычный секретарь, который отслеживает все эти даты , а остальным пофиг, особенно гл.тренеру после поражения Динамо. Могу ошибаться...

    18.08.2025

