Сборная России поздравила Кривцова и Литвинова с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения полузащитников Руслана Литвинова и Никиту Кривцова.

В понедельник, 18 августа, Кривцову исполнилось 23 года, а Литвинову — 24.

«Поздравляем игроков сборной России с днем рождения! Желаем нашим парням счастья, благополучия и достижения всех целей», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в Telegram-канале.

Литвинов является игроком «Спартака» и выступает за сборную России с 2022 года. На его счету 5 матчей за российскую команду. Полузащитник «Краснодара» Кривцов дебютировал за сборную в 2023 году, проведя 3 игры, в которых отметился 2 голами.