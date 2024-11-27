Сборная России поздравила Кержакова с 43-летием

Сборная России по футболу в своих соцсетях поздравила бывшего нападающего, тренера Александра Кержакова с днем рождения.

«Александру Кержакову — 42. Он бил, бьет и будет бить — 92 матча и рекордные 30 мячей за сборную России. Поздравляем одного из лучших нападающих в нашей истории с днем рождения! Желаем Александру счастья, благополучия и успехов во всем», — говорится в тексте поздравления в Telegram-канале национальной команды.

Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в юношеской сборной России (до 17 лет). Позже он работал в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе», «Спартаке» из Суботицы и «Кайрате», который покинул 3 сентября. После ухода из казахстанского клуба специалист заявил, что для него как для тренера есть ситуации, которые он считает недопустимыми и непозволительными в работе. Под его руководством «Кайрат» провел 12 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и трижды потерпев поражение.