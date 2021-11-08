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Сборная России поздравила Гуса Хиддинка с днем рождения

10:39
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Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка с днем рождения. 8 ноября голландскому специалисту исполняется 75 лет.

«С днем рождения, Гус Иванович! Спасибо за все, мы вас помним и сильно любим!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзу на Евро-2008, а в рейтинге ФИФА занимала самое высокое место в новейшей истории — шестое.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CWAb-OZIhW4

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