Сборная России поздравила Головина с днем рождения и вручила ему торт

Сборная России поздравила с днем рождения полузащитника "Монако" Александра Головина. Сегодня хавбеку исполнилось 23 года. Ему подарили торт в виде футбольного поля.
Поздравили сегодняшнего именинника - Александра Головина.— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
Как вам тортик? 🎂 pic.twitter.com/QlLXTPc6je
А вот и фото 📸 pic.twitter.com/W0Ov8rF1wr— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.
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