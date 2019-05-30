Сборная России поздравила Головина с днем рождения и вручила ему торт

Сборная России поздравила с днем рождения полузащитника "Монако" Александра Головина. Сегодня хавбеку исполнилось 23 года. Ему подарили торт в виде футбольного поля.

Поздравили сегодняшнего именинника - Александра Головина.

Как вам тортик? 🎂 pic.twitter.com/QlLXTPc6je — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

А вот и фото 📸 pic.twitter.com/W0Ov8rF1wr — Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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