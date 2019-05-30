Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Сборная России поздравила с днем рождения полузащитника "Монако" Александра Головина. Хавбеку сегодня исполнилось 23 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, в основе армейской команды в общей сложности провел 113 матчей, забил 13 голов. Летом 2018 года он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро.

– Сегодня день рожнения у полузащитника Александра Головина! Саша, от всей души желаем тебе счастья, здоровья, побед и отличного настроения, – говорится в сообщении.