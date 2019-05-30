Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Сборная России поздравила с днем рождения полузащитника "Монако" Александра Головина. Хавбеку сегодня исполнилось 23 года.
Головин – воспитанник ЦСКА, в основе армейской команды в общей сложности провел 113 матчей, забил 13 голов. Летом 2018 года он перешел в "Монако" за 30 миллионов евро.
– Сегодня день рожнения у полузащитника Александра Головина! Саша, от всей души желаем тебе счастья, здоровья, побед и отличного настроения, – говорится в сообщении.
Сегодня день рождения у полузащитника @TeamRussia и @AS_Monaco Александра Головина!— Сборная России (@TeamRussia) 30 мая 2019 г.
Саша, от всей души желаем тебе счастья, здоровья, побед и отличного настроения! 💥🥇⚽🔝 pic.twitter.com/WmsKFftfuy
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