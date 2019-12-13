Сборная России поздравила Дюкова с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.

— Желаем успехов в ответственной работе руководителя российского футбола. Сборную России ждет чемпионат Европы. Наша задача — успешно выступить и показать яркий футбол. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении пресс-службы.

Дюков возглавил РФС в февраля 2019 года.