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Сборная России поздравила Дюкова с днем рождения

10:15

Пресс-служба сборной России поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.

— Желаем успехов в ответственной работе руководителя российского футбола. Сборную России ждет чемпионат Европы. Наша задача — успешно выступить и показать яркий футбол. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении пресс-службы.

Дюков возглавил РФС в февраля 2019 года.

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