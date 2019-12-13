Сборная России поздравила Дюкова с днем рождения
10:15
Пресс-служба сборной России поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 52 года.
— Желаем успехов в ответственной работе руководителя российского футбола. Сборную России ждет чемпионат Европы. Наша задача — успешно выступить и показать яркий футбол. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего! — говорится в сообщении пресс-службы.
Дюков возглавил РФС в февраля 2019 года.
Поздравляем президента РФС Александра Дюкова с днем рождения!— Сборная России (@TeamRussia) December 13, 2019
Желаем успехов в ответственной работе руководителя российского футбола. Сборную России ждет чемпионат Европы. Наша задача — успешно выступить и показать яркий футбол
Крепкого здоровья и всего самого наилучшего! pic.twitter.com/oFMIcACQRl
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