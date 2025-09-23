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23 сентября 2025, 08:15

Сборная России поздравила Доннарумму с завоеванием приза Льва Яшина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму с вручением ему приза Льва Яшина лучшему вратарю мира по итогам сезона-2024/25.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем», — говорится в сообщении в Telegram-канале национальной команды.

Джанлуиджи Доннарумма с&nbsp;призом Льва Яшина.Доннарумма выиграл приз Льва Яшина лучшему вратарю сезона-2024/25

В летнее трансферное окно Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ». В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выиграл 4 трофея с парижанами: Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Источник: Сборная России
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Джанлуиджи Доннарумма
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Сборная России по футболу
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