Сборная России поздравила Доннарумму с завоеванием приза Льва Яшина

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму с вручением ему приза Льва Яшина лучшему вратарю мира по итогам сезона-2024/25.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем», — говорится в сообщении в Telegram-канале национальной команды.

В летнее трансферное окно Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ». В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выиграл 4 трофея с парижанами: Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.