Сборная России поздравила Дивеева с 26-летием

Пресс-служба сборной России поздравила защитника Игоря Дивеева с днем рождения. В субботу, 27 сентября, футболист отмечает 26-летие.

«Поздравляем Игоря с его праздником! Желаем крепкого здоровья, успехов в карьере и исполнения всех желаний», — говорится в сообщении.

Дивеев выступает за основную сборную России с 2020 года. На счету защитника 17 матчей за национальную команду, в которых он отметился одним голом.

На клубном уровне Дивеев с 2019 года играет за ЦСКА. Вместе с армейцами он дважды становился обладателем Кубка России и выигрывал Суперкубок страны.