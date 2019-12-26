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Сборная России поздравила Черышева с днем рождения и вспомнила его чудо-гол Хорватии

11:04

Сборная России в Twitter поздравила с днем рождения полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Команда вспомнила его гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 (2:2, пенальти 3:4).

«Сегодня день рождения Дениса Черышева. Искренне поздравляем. И желаем очень-очень-очень много голов», — говорится в сообщении национальной команды.

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