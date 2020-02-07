Сборная России поздравила Бухлицкого с днем рождения
Сборная России в своем Twitter поздравила вратаря национальной команды по пляжному футболу Андрея Бухлицкого.
— Андрею Бухлицкому — 38. Легенда пляжного футбола поборол тяжелейшую травму и вернулся на песок спустя два с половиной года. До 200 матчей за сборную осталось два матча. Успехов, — отмечается в сообщении.
Напомним, недавно Бухлицкий приступил к тренировкам после травмы колена, полученной четыре года назад. Ему пришлось перенести четыре операции.
Бухлицкий является пятикратным чемпионом России и двукратным чемпионом мира.
Андрею Бухлицкому — 38. Легенда пляжного футбола поборол тяжелейшую травму и вернулся на песок спустя два с половиной года. До 200 матчей за сборную осталось два матча. Успехов ?— Сборная России (@TeamRussia) February 7, 2020
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/oKEAwuFCF4