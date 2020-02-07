Сборная России поздравила Бухлицкого с днем рождения

Сборная России в своем Twitter поздравила вратаря национальной команды по пляжному футболу Андрея Бухлицкого.

— Андрею Бухлицкому — 38. Легенда пляжного футбола поборол тяжелейшую травму и вернулся на песок спустя два с половиной года. До 200 матчей за сборную осталось два матча. Успехов, — отмечается в сообщении.

Напомним, недавно Бухлицкий приступил к тренировкам после травмы колена, полученной четыре года назад. Ему пришлось перенести четыре операции.

Бухлицкий является пятикратным чемпионом России и двукратным чемпионом мира.