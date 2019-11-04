Сборная России поздравила болельщиков с Днем народного единства

В Twitter cборной России по футболу опубликовано поздравление с Днем народного единства, который отмечается сегодня.

Сегодня в России отмечается День народного единства!

Мы поздравляем всех с праздником и желаем добра, счастья и мира! ?? pic.twitter.com/dxFabQdD4t — Сборная России (@TeamRussia) November 4, 2019

— Сегодня в России отмечается День народного единства! Мы поздравляем всех с праздником и желаем добра, счастья и мира!, — говорится в сообщении.

Ранее сборная России досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.