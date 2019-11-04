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Сборная России поздравила болельщиков с Днем народного единства

14:12
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В Twitter cборной России по футболу опубликовано поздравление с Днем народного единства, который отмечается сегодня.

— Сегодня в России отмечается День народного единства! Мы поздравляем всех с праздником и желаем добра, счастья и мира!, — говорится в сообщении.

Ранее сборная России досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1191304366193545218

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