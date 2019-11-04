Сборная России поздравила болельщиков с Днем народного единства
14:12
В Twitter cборной России по футболу опубликовано поздравление с Днем народного единства, который отмечается сегодня.
Сегодня в России отмечается День народного единства!— Сборная России (@TeamRussia) November 4, 2019
Мы поздравляем всех с праздником и желаем добра, счастья и мира! ?? pic.twitter.com/dxFabQdD4t
— Сегодня в России отмечается День народного единства! Мы поздравляем всех с праздником и желаем добра, счастья и мира!, — говорится в сообщении.
Ранее сборная России досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020.
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