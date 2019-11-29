Сборная России поздравила «Барселону» с юбилеем голом Аршавина

Сборная России в своем официальном Twitter поздравила «Барселону» со 120-летием голом нападающего Андрея Аршавина в ворота каталонцев.

Аршавина в качестве игрока «Арсенала» забил гол в ворота «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 16 февраля 2011 года. В том матче Аршавин вышел на замену и на 83-й минуте забил в ворота «Барселоны» гол, который стал победным для «Арсенала» (2:1) на домашнем стадионе.

Сегодня день рождения у великой «Барселоны». Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли ??#НашиПарни pic.twitter.com/h53Eap7GN7 — Сборная России (@TeamRussia) November 29, 2019

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