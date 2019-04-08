14:30 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Акинфеева с 33-летием

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Сборная России поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня экс-голкиперу национальной команды исполнилось 33 года.

– Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного, – говорится в сообщении.

 

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