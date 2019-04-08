Сборная России поздравила Акинфеева с 33-летием

Сборная России поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня экс-голкиперу национальной команды исполнилось 33 года.
– Поздравляем с днем рождения экс-капитана и вратаря сборной России Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного, – говорится в сообщении.
Поздравляем с днём рождения экс-капитана и вратаря @TeamRussia Игоря Акинфеева! Крепкого здоровья, новых достижений и всего самого замечательного!👏🔝🎉 pic.twitter.com/rZbvZiAkzZ– Сборная России (@TeamRussia) 8 апреля 2019 г.
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