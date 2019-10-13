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Сборная России повторила рекорд 24-летней давности

22:09
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Команда Станислава Черчесова выиграла седьмой официальный матч подряд и повторила рекорд 24-летней давности. В отборочном турнире Евро-1996 сборная под руководством Олега Романцева также добилась семи побед кряду. Любопытно, что в ходе рекордных серий россияне обыграли соперников с одинаковой разностью «+25». Правда, команда Романцева была чуть более результативна в атаке и чуть менее надежна в обороне. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии побед сборной России в официальных матчах

Годы

Тренер

Соперники

Матчи

Мячи

1995

Олег Романцев

Греция (д) — 3:0, Фареры (д) — 3:0, Сан-Марино (г) — 7:0, Финляндия (г) — 6:0, Фареры (г) — 5:2, Греция (д) — 2:1, Финляндия (д) — 3:1

7

29-4

2019

Станислав Черчесов

Казахстан (г) — 4:0, Сан-Марино (д) — 9:0, Кипр (д) — 1:0, Шотландия (г) — 2:1, Казахстан (д) — 1:0, Шотландия (д) — 4:0, Кипр (г) — 5:0

7

26-1

2008-2009

Гус Хиддинк

Финляндия (д) — 3:0, Азербайджан (д) — 2:0, Лихтенштейн (г) — 1:0, Финляндия (г) — 3:0, Лихтенштейн (д) — 3:0, Уэльс (г) — 3:1

6

15-1

1999

Олег Романцев

Армения (г) — 3:0, Андорра (д) — 6:1, Франция (г) — 3:2, Исландия (д) — 1:0, Армения (д) — 2:0, Андорра (г) — 2:1

6

17-4

2015

Леонид Слуцкий

Швеция (д) — 1:0, Лихтенштейн (г) — 7:0, Молдавия (г) — 2:1, Черногория (д) — 2:0

4

12-1

2006-2007

Гус Хиддинк

Эстония (д) — 2:0, Македония (г) — 2:0, Эстония (г) — 3:0, Андорра (д) — 4:0

4

11-0

1992-1993

Павел Садырин

Исландия (д) — 1:0, Люксембург (д) — 2:0, Люксембург (г) — 4:0, Венгрия (д) — 3:0

4

10-0

2012

Фабио Капелло

Сев.Ирландия (д) — 2:0, Израиль (г) — 4:0, Португалия (д) — 1:0, Азербайджан (д) — 1:0

4

8-0

Кипр — Россия

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