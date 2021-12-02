Сборная России пошутила по поводу нового альбома Оксимирона

Пресс-служба сборной России снова обратилась в известному российскому рэперу Оксимирону.

«Пока Оксимирон писал новый альбом — у нас мальчишка вырос», — говорится в сообщении в Twitter, к которому прикреплены две фотографии полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в 2015 и 2021 годах (даты выхода альбомов).

В среду, 1 декабря, Оксимирон выпустил свой новый альбома под названием «Красота и Уродство».

Напомним, ранее пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира, а также прокомментировала микстейп-альбом «Смутное время».