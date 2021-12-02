Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России пошутила по поводу нового альбома Оксимирона

06:52
Оксимирон.
Оксимирон.
Теги:

Пресс-служба сборной России снова обратилась в известному российскому рэперу Оксимирону.

«Пока Оксимирон писал новый альбом — у нас мальчишка вырос», — говорится в сообщении в Twitter, к которому прикреплены две фотографии полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в 2015 и 2021 годах (даты выхода альбомов).

В среду, 1 декабря, Оксимирон выпустил свой новый альбома под названием «Красота и Уродство».

Напомним, ранее пресс-служба национальной команды в комментариях к треку «Цунами» на YouTube попросила Оксимирона не выпускать новый альбом в дни матчей отборочного турнира, а также прокомментировала микстейп-альбом «Смутное время».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Канадский дипломат пригрозил РФ изоляцией и крахом экономики из-за Украины
0