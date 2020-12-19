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Сборная России показала ретрофото Аршавина с Дедом Морозом

10:22
Андрей Аршавин. Фото Twitter
Андрей Аршавин. Фото Twitter
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Пресс-служба сборной России опубликовала детское фото бывшего нападающего национальной команды Андрея Аршавина с Дедом Морозом.

«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», — говорится в посте в официальном Twitter сборной России.

Аршавин провел 75 матчей за сборную России, на его счету 17 голов и 18 результативных передач. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.

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