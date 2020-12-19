Сборная России показала ретрофото Аршавина с Дедом Морозом

Пресс-служба сборной России опубликовала детское фото бывшего нападающего национальной команды Андрея Аршавина с Дедом Морозом.

«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», — говорится в посте в официальном Twitter сборной России.

Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль ЕВРО ?#СубботнееРетро pic.twitter.com/8Z4QvpIOPo — Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020

Аршавин провел 75 матчей за сборную России, на его счету 17 голов и 18 результативных передач. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.