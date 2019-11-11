Сборная России показала раздевалку перед первой тренировкой в Сочи
Сборная России опубликовала в своем официальном Twitter фотографию раздевалки команды в Сочи.
Команда Станислава Черчесова будет готовиться в Сочи к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). В понедельник, 11 ноября россияне проведут открытую тренировку на стадионе имени Метревели.
График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь.
Раздевалка готова! Через несколько минут команда приедет на стадион и начнет первую тренировку в Сочи pic.twitter.com/7YmH5nKnHo— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2019
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