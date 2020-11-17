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Сборная России показала, как Соболев забил Гильерме пенальти босиком

12:32
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Александр Соболев исполнил шуточный пенальти на тренировке национальной команды. 23-летний форвард реализовал 11-метровый, забив Гильерме, сбросив с ноги одну бутсу.

Сборная России сыграет с Сербией 18 ноября в Белграде в рамках матча Лиги наций. Встреча начнется в 22.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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