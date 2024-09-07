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Сегодня, 15:23

Сборная России показала, как футболисты пережидают тайфун «Яги» во Вьетнаме

Алина Савинова
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Андрей Мостовой (слева) и Константин Тюкавин (справа).
Фото Скриншот видео

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из отеля в Ханое, где игроки национальной команды пережидают непогоду.

Полузащитник Даниил Хлусевич проводит свободное время за чтением книги, вратарь Матвей Сафонов, который этим летом присоединился к «ПСЖ», занимается изучением французского языка. Также в ролике появились Андрей Мостовой, Даниил Хлусевич и Константин Тюкавин.

Ранее стало известно, что на столицу Вьетнама обрушился тайфун «Яги». По этой причине был отменен товарищеский матч сборной России с Таиландом, запланированный на 7 сентября. Россияне планируют вылететь в Россию сегодня ночью.

Сообщалось, что «Яги» стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений. По данным национального центра гидрометеорологических прогнозов, скорость ветра превышала 149 километров в час.

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Сборная России по футболу
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