Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией

Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Шотландии (4:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Россияне набрали 18 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает предпоследнюю позицию. Следующий матч сборная России проведет 13 октября в гостях против киприотов. Начало встречи в 19.00 (по московскому времени).

? | Россия — Шотландия: за кадром ?https://t.co/TqB5ciwSd9 — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2019

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