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Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Шотландией

13:49
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Сборная России показала, что осталось за кадром матча против сборной Шотландии (4:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Россияне набрали 18 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает предпоследнюю позицию. Следующий матч сборная России проведет 13 октября в гостях против киприотов. Начало встречи в 19.00 (по московскому времени).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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