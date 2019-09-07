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Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии

12:02
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Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.

сентября. Глазго. Шотландия - Россия - 1:2. Артем Дзюба и Федор Кудряшов празднуют забитый мяч.Россия смяла Шотландию как карлика

Голы забили Артем Дзюба и Юрий Жирков. Россия идет на втором месте в своей группе. В финальный турнир Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы.

В первом круге отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России одержала четыре победы при одном поражении — уступила лидерам группы бельгийцам. При этом уже 10 октября — за три тура до завершения отборочного турнира — россияне могут обеспечить попадание в двойку лучших. Это случится, если Россия возьмет 6 очков в двух ближайших домашних матчах (с Казахстаном и той же Шотландией), а Кипр и Казахстан снова сделают ничью в очной встрече.

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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