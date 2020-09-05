Сборная России показала чеканку от Черчесова
13:12
Пресс-служба сборной России опубликовала видео с тренировки национальной команды перед отлетом в Венгрию на матч Лиги наций.
В видео главный тренер сборной, Станислав Черчесов, продемонстрировал, что находится в отличной форме, чеканя мяч во время занятия команды.
Напомним, в среду, 2 сентября специалисту исполнилось 57 лет.
?? Сборы. День седьмой. Новогорск — Будапешт.— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2020
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Чеканка от Станислава Саламовича. Соболев против Гилерме. Перелет в Венгрию:https://t.co/if4jTrPvrz pic.twitter.com/J1AGGrpTpM
Сборная России сыграет с Венгрией в воскресенье, 6 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.