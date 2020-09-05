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Сборная России показала чеканку от Черчесова

13:12
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России опубликовала видео с тренировки национальной команды перед отлетом в Венгрию на матч Лиги наций.

В видео главный тренер сборной, Станислав Черчесов, продемонстрировал, что находится в отличной форме, чеканя мяч во время занятия команды.

Напомним, в среду, 2 сентября специалисту исполнилось 57 лет.

Сборная России сыграет с Венгрией в воскресенье, 6 сентября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

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