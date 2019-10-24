Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации.
В октябре подопечные Станислава Черчесова одержала две крупные победы в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года — над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0).
Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия.
Рейтинг ФИФА
Положение на 19 сентября
1 (1*). Бельгия — 1755 очка
2 (2). Франция — 1726
3 (3). Бразилия — 1715
4 (4). Англия — 1651
5 (6). Уругвай — 1642
6 (5). Португалия — 1632
7 (8). Хорватия — 1631
8 (7). Испания — 1625
9 (10). Аргентина — 1617
10 (9). Колумбия — 1615...
37 (42). Россия — 1474...
* - положение в предыдущем рейтинге