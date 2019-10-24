Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует официальный сайт организации.

В октябре подопечные Станислава Черчесова одержала две крупные победы в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года — над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0).

Первую строчку сохранила за собой сборная Бельгии, второй идет команда Франции. Третью позицию занимает Бразилия.

Рейтинг ФИФА

Положение на 19 сентября

1 (1*). Бельгия — 1755 очка

2 (2). Франция — 1726

3 (3). Бразилия — 1715

4 (4). Англия — 1651

5 (6). Уругвай — 1642

6 (5). Португалия — 1632

7 (8). Хорватия — 1631

8 (7). Испания — 1625

9 (10). Аргентина — 1617

10 (9). Колумбия — 1615...

37 (42). Россия — 1474...

* - положение в предыдущем рейтинге