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Сборная России поблагодарила за веру в нее до конца матча с Казахстаном

9 сентября 2019, 23:47
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Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборочном матче Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Решающий гол на 89-й минуте забил защитник Мариу Фернандес.

После матча Twitter национальной команды выложил фото со словами благодарности в адрес болельщиков.

— Друзья, спасибо вам большое за поддержку и за веру до последних минут! Идем дальше, — говорится в послании.

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