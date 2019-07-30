Сборная России поблагодарила Самедова

Александр Самедов объявил о завершении игровой карьеры!



"Дорогие друзья! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру. Я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед".



Желаем Александру успехов, спасибо за всё! 👏🙌🤝 pic.twitter.com/gy7vyolzUe