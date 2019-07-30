14:33 | Футбол — Сборная России

Сборная России поблагодарила Самедова

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Сборная России поблагодарила полузащитника Александра Самедова, который объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона 35-летний хавбек провел в "Крыльях Советов".

– Александр Самедов объявил о завершении игровой карьеры! Желаем Александру успехов, спасибо за все! – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 голов. Участник чемпионата мира-2014, Евро-2016 и домашнего ЧМ-2018. Заслуженный мастер спорта России.​

Александр Самедов объявил о завершении карьеры

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