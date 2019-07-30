Сборная России поблагодарила Самедова

Сборная России поблагодарила полузащитника Александра Самедова, который объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона 35-летний хавбек провел в "Крыльях Советов".
– Александр Самедов объявил о завершении игровой карьеры! Желаем Александру успехов, спасибо за все! – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 голов. Участник чемпионата мира-2014, Евро-2016 и домашнего ЧМ-2018. Заслуженный мастер спорта России.
Александр Самедов объявил о завершении игровой карьеры!– Сборная России (@TeamRussia) 30 июля 2019 г.
"Дорогие друзья! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру. Я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед".
Желаем Александру успехов, спасибо за всё! 👏🙌🤝 pic.twitter.com/gy7vyolzUe