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Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Кипром

00:40
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Сборная России поблагодарила болельщиков после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра (5:0).

— Бесценные моменты, — подписано фото в Instagram сборной России. — Мы благодарны всем, кто болел за нас сегодня на стадионе и всем, кто переживал у экранов. Без вашей поддержки никуда. Лучшие! ИГРАЕМ ЗА ВАС!

Кипр — Россия

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