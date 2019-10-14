Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с Кипром

Бесценные моменты. Мы благодарны всем, кто болел за нас сегодня на стадионе и всем, кто переживал у экранов. Без вашей поддержки никуда. Лучшие! ИГРАЕМ ЗА ВАС! ?? ? #СборнаяРоссии #НашиПарни #ЕВРО2020

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 13 Окт 2019 в 2:27 PDT