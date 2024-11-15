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Сборная России побила установленный в 2019 году рекорд по голам в одном матче

Алина Савинова
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Сборная России по футболу установила рекорд по голам в одном матче.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России забила десятый гол в товарищеском матче против команды Брунея — 10:0.

На 79-й минуте точный удар в ворота соперника нанес Алексей Батраков. 19-летний футболист проводит дебютный матч за национальную команду страны.

Сборная России превзошла рекорд по голам в одном матче, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

Игра проходит в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Бруней.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
11:0
Бруней

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Сборная Брунея по футболу
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