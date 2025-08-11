Сборная России сыграет с Перу и Чили в ноябре

Сборная России проведет товарищеские матчи с Перу и Чили, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч с Чили пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Южноамериканские сборные также сыграют между собой 18 ноября в Сочи.

4 сентября Россия сыграет с Иорданией, 7 сентября — с Катаром, 10 октября — с Ираном, а 14 октября — с Боливией.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.