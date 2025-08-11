Футбол
11 августа, 18:01

Сборная России сыграет с Перу и Чили в ноябре

Руслан Минаев

Сборная России проведет товарищеские матчи с Перу и Чили, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игра с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Матч с Чили пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Южноамериканские сборные также сыграют между собой 18 ноября в Сочи.

4 сентября Россия сыграет с Иорданией, 7 сентября — с Катаром, 10 октября — с Ираном, а 14 октября — с Боливией.

В 2025 году сборная России играла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

  • Alexey Kamanin

    Люди узнают, а вы, слава Богу, не узнаете, так как вымрете. Туда вам и дорога.

    16.08.2025

  • shpasic

    КНДР

    12.08.2025

  • Саша

    "Шеф",.. ...всё пропало!., ..."Электроник"... ...возвращается!.. ... ..."Валеру"... ...снимают!.. …Зачем возвращаться? Не будем терять время. У нас есть точка на карте Мира, там и сымем "Электроника". Как говорит наш дорогой "Шеф", — Валерий Георгиевич, — куй железо, не отходя от кассы! Га-га-га-га! <…> Быстренько сымем "Электроника", выпотрошим все его микросхемы на драгметаллы — и полный порядок.

    12.08.2025

  • Soulles2

    Потери 1/10 в обороне ? Вас кто-то жестоко обманул ((

    12.08.2025

  • крым наш

    у хохла потери на порядок больше, 1 к 10 примерно

    12.08.2025

  • Soulles2

    Не идем, а неуверенно ведут (( Жаль, что реальную статистику по потерям с обеих сторон люди узнают лет через ...много, данных даже по ВОВ до сих пор нет Мне вот не очень верится, что у вас уже более 1кк потерь, но даже половина, 1/3 это очень много... Спросите у родственников погибших/покалеченных - а стоило ли оно, ведь белыми "ладами", подарочными наборами и пакетами пельменей вряд ли окупится ? Или - помер Максим, ну и х.. с ним, бабы еще нарожают ? (с)

    12.08.2025

  • lvb

    "... дабы дурь была видна"*с) Молодец, Спирт, ведешься аки сопляк детсадовский. Методичка отлично работает. Ибо из твоих нервных бредней в ответ, причем неграмотных... очевидно/понятно... где ты, лузер и фейкомет.. и где я, нагло сперевший у неудачника "дилетантскую массовку". Покедова, бедолага, поржать над тобой-развлечение для всего форума)))

    12.08.2025

  • Спринт

    Дуремарное чмо из сельпо задрипанного пгт подвердил свою чмощность .. Шлындай за профессоналом спорта по всем страницам .. могёт хоть чтой то усвоишь геморойный геймеришко до бушлата из древесь .. Но енто врятли .. не дано далекому от спорта .. на 3,8 - 4,5 сек. откосячку обслуги пинг-понга в борматушной тошлиловке ..

    12.08.2025

  • lvb

    Твоя любимая методичка, Спирт. По пьяни не читай, до тобе не дойдет.. Сначала 10 минут душ Шарко, а уж потом продери зенки и внимай))) "Бухаешь, Спирт? Дуркуешь? Вялотекучка? ЧСВ, ничем не подкрепленное, ты даже матчасть не знаешь, лох из Мухосранска)). Придумал нам на посмех сказочку о том шо ты что-то значил в советском футболе? Так мы и поверили. Я тебя раз 20 спрашивал о футбольной истории. Ты не дал НИ ОДНОГО правильного ответа. Ты полное тупое в прогнозах, сам вылезал, никто тебя за руку не тащил. Ты бредишь публично, выдавая глупости уровня Вадика. Ты позор армейских болел, пользователи сами об этом регулярно пишут. Так шо завали хайло, телепень. Ты просто тупой глор "недоваренной конины"(с) БГГГГ(с) Все для тебя, "судейко в панамке", твое место у параши.)))

    12.08.2025

  • Спринт

    Иран, Боливия, Перу, Чили .. это студенты одного курса Универа Патрика Лулумбы али разных.. ?

    12.08.2025

  • Спринт

    Дуремар сельпошный (онО же тщедушно-чмошный раб56 **) ты то иожешь судить только о гаморойно-сеймурных архив сайтах, в коих копошисься не зная о спорте и футболе ничего .. на уровне примитивности .. за 3,8 - 4,5 сек по якобы системе Лобановского. Никогда на стадионе не был, чем бахвалялси , да и какой якобы стадион в задрипанном пгт .. Твой удел ничтожного .. ползать по всем страницам за профессионалом спорте и пыжетси пукать из-за угла .. на посмех даж дилетантской массовочке. Быть ничтожным чмоней это тобе дано .. и по душе дилетантика **

    12.08.2025

  • Aprel

    Антироссийские высказывания, это призывы - Киев за три дня! Взорвать атомную бомбу над Сибирью! Визжать о том, что нет в стране денег, но Вы держитесь! Говорить полную ложь или чушь и, убегать от ответственности! Называть Госдуму - госдурой! Ещё перечислять? В России главный источник власти - НАРОД, а не банда казнокрадов и их прихвостней! :relaxed:?

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    хочется Вас подержать по сравнению с неадекватами-комментаторами. Хотя всегда с Вами во многом не согласен.

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Наверняка от тебя мать отказалась. Потому что, ну нельзя поддерживать подобного долб...ба. Следуй своим методичкам с картинками.

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    frunt 2, есть что сказать перед тем, как тебя раздавят, как клопа? Российская газета "Спорт-Экспресс", Вы не боитесь преследования за публикацию антироссийскх комментариев?

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Медведь Урфина Джуса - это шкура, набитая опилками. Не забывайте о классике.

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    Если Вы плохо живёте, то это только Ваши проблемы.)

    11.08.2025

  • Alexey Kamanin

    только вы уверенно идете к вымиранию, а мы нет. Вы вымирающая народность.

    11.08.2025

  • AZ

    Один плюс - сильнее практически всех, с кем мы играли за период санкций. Один минус - на данный момент это самые отстойные сборные Южной Америки.

    11.08.2025

  • Soulles2

    да я даже где-то рад за вас, денег много, вот с соперниками проблемы. А мы спокойно (или не очень) играем и в ЕК, и на различные соревнования ездим, и никому за это платить не нужно. А вот с вами бесплатно играть мало кто хочет )

    11.08.2025

  • Nik

    только карпина надо убрать

    11.08.2025

  • Заполярье

    Чекистский режим, это чудовищное враньё, сумашедшая пропаганда и пыль в глаза! Простая история, Россия 21 век!:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    11.08.2025

  • Aprel

    Страна трещит по швам, а в деревне Гадюкино - праздник! Сюр! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    11.08.2025

  • Робин из Локсли

    Ну эти хоть со своими бутсами приедут.

    11.08.2025

  • Заполярье

    Настоящие упыри, садисты, преступники и лжецы! Прихвостни антихриста. Развалили СССР, узурпировали власть с октября 1991 года, расстреляли в 1993 году народный парламент, организовали две чеченских войны, провели прихватизацию в 1996 года, все 90-ые годы заливали кровью Россию, а виноват Горбачёв! Вот она, лживая пропаганда настоящих врагов народа! Почти все глубинные чекисты, в настоящее время, являются олигархами! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    11.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Этож сколько отвалили-Перуанцам за матч-12 ноября в Питере? А с другими не ,южными"-видимо не договорились$ € И вообще они-товарники так прям нужны сейчас?и для чего?Чтобы быть мальчиками для битья? Или для поднятия Эго гл.,тренера" Валеры?:unamused:Придётся Карпину-самому выходить если,что:point_right:Показывать,как играть надо:100::point_up:??

    11.08.2025

  • pupkin-221

    лямов 10 баксов каждой стране

    11.08.2025

  • pupkin-221

    увы, но сейчас в России зоопарк повсюду - каких только зверей не завезли !:laughing::laughing::laughing:

    11.08.2025

  • Фобия

    Если РФС готовил этот спектакль, то и поражения записаны в контракте! :relieved:

    11.08.2025

  • Aprel

    Слава чекистам-миллиардерам, истинным инагентам, предателям Родины и русского народа! :relaxed:?

    11.08.2025

  • Заполярье

    На фуя? Пир во время чумы, для чего? Трамп подписывает с Катаром сделку на 4 000 000 000 000 долларов! 4 триллиона! А чекист-многоходовочник и олигарх в одном флаконе; жмёт на кнопку и открывает зоопарк в Перми! Не смешно? Не стыдно? :sunglasses::money_mouth::relieved:

    11.08.2025

  • Глупый

    а какие есть еще страны на 4 буквы?

    11.08.2025

  • Slim Tallers

    Хорошие соперники,но серию Валере испортят.

    11.08.2025

  • Рабинеришко

    Молодцы рфс! Норм команды!

    11.08.2025

  • Dron65

    хохлу-то какое дело

    11.08.2025

  • Марко Петкович

    тебе завидно что у твоей страны денег нет?))) вы все побираетесь же)

    11.08.2025

  • За спорт!

    Нормальды.

    11.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сборная покажет товар лицом.

    11.08.2025

  • Морская свинка_1979

    Это хорошо конечно. Но цена вопроса? При отсутствии пользы и прогресса....

    11.08.2025

  • Dexterous

    Чили это уже серьезно. Так можно и статистику подпортить. Придется готовиться, как бы не хотелось

    11.08.2025

  • lvb

    А я могу судить о тренерскрй квалификации. Это неплохой, но специфический тренер, с тараканами в голове, они общеизвестны, повторяться смысла никакого. .За время тренерской карьеры-2 "серебра", на багаже ОИРа и "фирменного ФК СМ". Как только "багаж" закончился, после ухода Алекса, так и выяснилось, что Валера не тренер, а мотиватор, на тот момент. Изгнание в марте 2014 было закономерным. Не потянул. Далее 3,5 года не работал в РПЛ, отирался в будке Матч ТВ. И почти 7 лет в "Ростове". слепил крепкого середняка, это и есть его уровень). Правда есть и новый навык. Апгрейд молодых игроков. Подтаскивает их до основы. Это умеет и Осинькин, но оба не годятся для работы в топ-клубах РПЛ. Их место.. академия, скажем, "Зенита", пусть молодежь для клубов РПЛ готовят, у них получится)))

    11.08.2025

  • фанат

    У меня только один вопрос:а цена вопроса какова?

    11.08.2025

  • RobertH

    Тут дело в том, что я очень не поклонник Валеры. Я не могу судить о его тренерской квалификации, я не профессиональный спортсмен. Но чел он невоспитанный и самовлюблённый. Это факт. Считает всех быдлом. Тренер наигрывает один состав, выводя его на оптимальный уровень. Валера каждый раз под предлогом смотрин вызывает разных людей. Какие смотрины? Ты должен следить за ними в чемпионате, а не на сборах, и вызывать сильнейших, и не двадцать пять человек. У тебя же целый штаб бл... Если он включит ребят, которые зажигают в Локо и ЦСКА, то будет хорошо, но гарантий нет. Нужно, чтобы Чили и Перу играли в полную силу. Иначе, если, как с Нигерией, такие матчи до лампы имхо...

    11.08.2025

  • lvb

    Какая разница? Здаров. Нам нуно играть самим в полную силу и оптимальным составом. Вон, Сербия попробовала, огребла 0:4 и насмешки считай во всем мире. Это их проблемы, нас это не касается)

    11.08.2025

  • RobertH

    Привет! Вообще - то, если Перу и Чили будут играть в полную силу, как в официальных матчах, и в оптимальном составе, то Валериной сборной, в которой никому ничего не понятно, не устоять. Но судя по анонсу, это будет товарищеский променад. А зря!

    11.08.2025

  • инок

    Ну, кстати, уже нормальные соперники пошли. Если Валера всем проиграет, и будет ставить такой же унылый футбол как в Динамо, то может к новому году его уволят хотя-бы из нашей сборной..)

    11.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    :exclamation:?Лещук установил новый рекорд РПЛ по числу проведённых на скамейке матчей: для вратаря «Динамо» сегодняшняя игра с «Сочи» стала 224-й, в которой он остался в запасе и не вышел на поле. Прежнее «достижение» принадлежало Халиду Кадырову из «Ахмата». К 29 годам Лещук провёл за карьеру всего 41 матч в РПЛ, забив 1 гол

    11.08.2025

  • Юмнов

    А ты перетопчешься

    11.08.2025

  • lvb

    "Небинарный уродец", срочно в Кащенко, у тебя энурез моска, мы тебя теряем))))

    11.08.2025

  • Топотун

    Камингаут от лвбт

    11.08.2025

  • Soulles2

    россия - щедрая страна. Это сколько же валюты нужно отдать за пару матчей с нормальными командами )

    11.08.2025

  • lvb

    Иордания, Катар, Иран, Перу, Чили. Вполне себе приличный график. И здесь уже надо вызывать всех сильнейших. Позориться низ-зя. Эксперименты пора заканчивать. Сборная не для Карпина, а для всего народа. Камбэк?

    11.08.2025

  • Серёга

    маловероятно..

    11.08.2025

  • Серёга

    ну это конечно куда получше будет чем играть с узбеками, гренадами всякими. южноамериканские сборные многие достаточно крепкие. в идеале было б конечно круто сыграть с бразилией, аргентиной, уругваем.

    11.08.2025

  • Топотун

    Латиносы отсосут.

    11.08.2025

  • chimega

    Неплохо, если не сорвётся.

    11.08.2025

