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5 сентября 2025, 16:03

Максименко и Литвинов не полетели со сборной России на матч с Катаром

Алина Савинова
Вратарь сборной России Александр Максименко (справа) в матче с Иорданией (0:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России назвала имена футболистов, которые отправились на сбор в Доху перед BetBoom матчем с Катаром.

Отмечается, что Александр Максименко, Руслан Литвинов (оба — «Спартак»), Илья Вахания («Ростов»), Александр Черников («Краснодар») и Кирилл Глебов (ЦСКА) не примут участия в товарищеской игре и вернутся в расположение своих клубов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Евгений Ставер («Рубин»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Илья Самошников («Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба — «Динамо»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Футболисты сборной России Дмитрий Баринов, Дмитрий Воробьев и&nbsp;Александр Черников (в&nbsp;красном) в&nbsp;матче против Иордании.Иордания создала России серьезные проблемы. Ударной концовки для победы не хватило

Матч между сборными России и Катара состоится в воскресенье, 7 сентября, в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Начало — в 18.15 по московскому времени.

4 сентября российская команда сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Москве.

Источник: https://rfs.ru/news/222949
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