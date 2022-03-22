Сборная России по футболу проведет тренировку с молодежной командой

РФС опубликовал план работы сборной России на сборе в Новогорске

Стало известно расписание сборной России на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

Как сообщает сайт РФС, в субботу, 26 марта, команда Валерия Карпина проведет совместную тренировку с молодежной сборной России.

Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве.

Ранее CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 на более поздний срок.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

Сборная России была исключена из числа участников мартовских стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.