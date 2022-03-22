Сборная России по футболу проведет тренировку с молодежной командой
РФС опубликовал план работы сборной России на сборе в Новогорске
Стало известно расписание сборной России на учебно-тренировочном сборе в Новогорске.
Как сообщает сайт РФС, в субботу, 26 марта, команда Валерия Карпина проведет совместную тренировку с молодежной сборной России.
Сборы национальной команды проходят с 21 по 27 марта в Москве.
Ранее CAS отказал РФС в переносе стыковых матчей ЧМ-2022 на более поздний срок.
28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
Сборная России была исключена из числа участников мартовских стыковых матчей за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Источник: https://rfs.ru/news/215453
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