Головин, Батраков и Тюкавин попали в итоговый состав сборной России на октябрьские сборы

Сборная России по футболу назвала итоговый состав на октябрьские сборы. В список вошли 28 футболистов.

Среди игроков, выступающих за границей, в итоговый состав попал только Александр Головин из «Монако».

Вратари: Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба — «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА,).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды должен начаться в подмосковном Новогорске 7 октября.

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